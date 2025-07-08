МВД призвало курьеров соблюдать правила ради безопасности

В связи с растущим спросом на услуги доставки на улицах и проспектах быстро увеличивается количество людей, использующих такие транспортные средства, как мопеды, мотоциклы, велосипеды и скутеры.

«Однако, к сожалению, безответственное отношение некоторых водителей к правилам дорожного движения создаёт серьёзную опасность», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В МВД подчеркивают, что использующие такие транспортные средства, а также лица, организующие курьерские службы, должны знать важные моменты:

- Транспортное средство является участником дорожного движения - движение по встречной полосе, игнорирование светофоров и создание угрозы для пешеходов недопустимы.

- Необходимо использовать мотошлем, наколенники, налокотники и другие средства защиты, а в ночное время носить одежду со светоотражающими элементами.

- Следует соблюдать скоростной режим и избегать опасных манёвров - помните, что быстрая доставка не важнее вашей жизни.

- Во время движения водители не должны пользоваться мобильным телефоном и должны полностью сосредоточиться на дороге.

- Курьерские компании должны регулярно проводить для своих сотрудников обучающие тренинги по правилам дорожного движения и обеспечивать их исправными и безопасными транспортными средствами.

- Использование средств защиты, соответствующих стандартам безопасности, должно быть обязательным условием, а принцип безопасного движения - приоритетом.