Погода на четверг: В Баку ожидается до 35° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 10 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром возможен кратковременный небольшой дождь в некоторых районах полуострова. Северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём – 30-35° тепла. Атмосферное давление будет около 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью – 60-70%, днём – 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днём – 33-38° тепла, в горах ночью – 11-16° тепла, днём – 20-25° тепла.