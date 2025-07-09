Гюнель Мусави обвинила тренера в продаже плана от ChatGPT: ответ Кямрана Расулзаде - ФОТО

Проживающая в США азербайджанская телеведущая Гюнель Мусави сделала публикацию в Instagram Stories о спортивном коуче Кямране Расулзаде, которого обвинила в некомпетентности и обмане.

Г.Мусави отмечает, что в основном не делает антирекламу, но в этот раз решилась на этот шаг, так как не хочет, чтобы помимо нее еще кто-то оказался обманутым: «С Кямраном я знакома с университетских времен. Хотела похудеть, а он построить бизнес - подумала, что нужно поддержать друг друга. Он сказал, что работает с командой, в которую входят врачи и диетологи, что индивидуально подходит к каждому».

Телеведущая отмечает, что поделилась с коучем результатами анализов и сделала оплату: «В итоге я получила план диеты и график тренировок, созданный ChatGPT. Вся «команда» оказалась искусственным интеллектом. Давно меня так не обманывали, это было уроком для меня. Не обманывайтесь и вы».

Гюнель Мусави также назвала в Instagram Stories Кямране Расулзаде мошенником, отметив, что месячная стоимость «индивидуального» плана диеты и графика, созданных ChatGPT тренировок составляет 130 долларов (221 манат).

1news.az связался с Кямраном Расулзаде с просьбой прокомментировать обвинения Г.Мусави и получил от тренера официальный комментарий на эту тему.

«В связи с публикацией в СМИ, где меня публично обвинили в том, что я якобы использую искусственный интеллект вместо индивидуальной работы с клиентами, хочу дать ясный и открытый ответ. Первое и главное: у меня действительно есть настоящая команда. Есть врач, который проверяет анализы. Есть я - тренер, лично составляющий тренировочные планы, схемы питания и корректировки», - отмечает К.Расулзаде.

По словам тренера, каждый клиент для него «это не цифра в таблице, а человек с конкретными проблемами, задачами и целями»: «Я сопровождаю каждого персонально, глубоко погружаясь в его историю, поддерживаю морально, помогаю решать проблемы. Моя супруга, которая ежедневно видит мою работу, может подтвердить, с каким вниманием, уважением и заботой я отношусь к каждому клиенту»

«Второе: да, я использую современные технологии, включая искусственный интеллект – продолжает Кямран Расулзаде - ИИ помогает систематизировать огромные объёмы информации, экономить время и усилия, которые я направляю на реальную помощь людям, а не на рутину. Это называется прогрессом, а не мошенничеством. Точно так же как врач пользуется современными приборами, и водитель использует навигатор, тренер использует технологии для повышения эффективности своей работы».

К.Расулзаде также отметил, что у него есть Telegram-канал, где открыто и подробно расписано о том, как похудеть, набрать массу, составить питание и тренировки, какие спортивные добавки действительно работают, а также разоблачения фитнес-мифов и афер.

По словам тренера, он дает людям «исключительно практическую пользу и всегда открыт в своей работе»: «Каждый может зайти, посмотреть, сделать вывод и решить сам, хочет ли он работать со мной лично. Что касается заявлений Гюнель ханум - она не работала со мной по-настоящему ни одного дня. Её обвинения необоснованны, построены на личных фантазиях и не соответствуют реальности. Она имеет право на своё мнение, но это не является правдой».

«И последнее, самое важное. Если есть хоть один человек, которого я реально обманул или которому я не помог, пусть публично напишет об этом. Но если вы из тех, кто получил результат, поддержку, искреннее внимание и помощь - я прошу и вас высказаться. Правда всегда сильнее любых обвинений», - подытожил Кямран Расулзаде.