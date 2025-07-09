Бренд Ralph Lauren жестко раскритиковали за пост с Кайли Дженнер: «Вульгарно и дешево» - ФОТО

Новый Instagram-пост американского бренда Ralph Lauren с Кайли Дженнер в архивном комплекте в горох, в котором в свое время блистала на подиуме Жизель Бюндхен, вызвал волну критики в соцсетях.

Пользователи раскритиковали выбор бренда, заявив, что сотрудничество с Кардашьян/Дженнер «определённо не в духе RL».

«Использовать Кардашьян определённо не в духе бренда», - пишет один из пользователей. Другой отмечает: «Бренд RL и семья Кардашьян/Дженнер - это полный диссонанс». Многие поклонники Ralph Lauren выразили разочарование, называя это «первым вульгарным постом», который они видели у бренда, и подчеркнули, что классический Ralph Lauren «выглядит дёшево» в таком исполнении.

Поклонники бренда также отмечают в комментариях, что понимают стремление бренда привлечь молодёжь, но считают этот выбор «ужасным» и не отражающим дух классической американской элегантности, с которой ассоциируется RL.

Несмотря на популярность Кайли Дженнер, многие отмечают в комментариях, что такие коллаборации могут оттолкнуть постоянную аудиторию бренда, и что его целевая аудитория может просто не узнать Ralph Lauren в подобных образах.