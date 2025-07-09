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Азербайджанская вокалистка завоевала первое место на международном конкурсе - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
Азербайджанская вокалистка завоевала первое место на международном конкурсе - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанская вокалистка Гюнель Гаджиева завоевала первое место на IX Международном фестивале-конкурсе «Wonderland-2025».

На Международном музыкальном конкурсе «Wonderland-2025», проходившем в Батуми, среди более чем 1500 участников из разных стран представительница Азербайджана Гюнель Гаджиева завоевала первое место, подняв флаг своей страны и получив звание лауреата.

В рамках конкурса певица исполнила джазовую композицию «Lullaby of birdland» - отметим, что Г.Гаджиева была единственной участницей от Азербайджана на этом международном конкурсе в Батуми.

Подчеркнем, что в конкурсе участвовали представители разных стран и возрастных категорий – конкурсная программа включала вокальное и инструментальное исполнение, а также хореографию, жюри состояло из авторитетных музыкальных деятелей из разных стран.

«Очень горда тем, что смогла достойна представить свою страну, богатую музыкальную культуру и музыку Азербайджана, продемонстрировав высокий уровень любви и познаний в джазе. Джаз является самым сложным жанром в музыке, он всегда высоко ценился и почитался в Баку. В развитие джазовой музыки в своё время внесли вклад такие великие азербайджанские музыканты, как Вагиф Мустафазаде, Рафик Бабаев, ныне - Азиза Мустафазаде, Салман Гамбаров, Джамиль Амиров и многие другие», - рассказывает в комментарии 1news.az Г.Гаджиева, отмечая, что для нее было большой честью делить сцену с талантливыми музыкантами из различных стран.

«Это было очень интересным и волнительным опытом, далеко не первым в моей жизни, так как профессионально музыкой я занимаюсь 17 лет. Но во время выступлений были, конечно же, некоторые сложности. К примеру, во время моего выхода на сцену и исполнения песни представители Армении пытались оказать на меня психологическое давление - они демонстративно подняли свой флаг и выкрикивали название своей столицы. Но мне удалось сохранить спокойствие и сосредоточенность», - продолжает вокалистка, отмечая, что эти действия не смогли повлиять на ее выступление, и в итоге она получила высокие оценки от международного жюри и заняла первое место.

Гюнель Гаджиева - выпускница Бакинской музыкальной академии. В настоящее время она продолжает совершенствовать вокальное мастерство под руководством Ляман Аббасзаде - одного из ведущих вокальных педагогов Азербайджана, международного лауреата и члена жюри множества конкурсов мирового уровня.

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