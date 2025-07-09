МВД обратилось к водителям с важным предупреждением - ВИДЕО

Несмотря на неоднократные предупреждения и принятые меры дисциплинарного воздействия, всё ещё встречаются водители, которые оставляют свои транспортные средства на автобусных остановках.

«Необходимо учитывать, что в подобных случаях общественный транспорт, то есть автобусы, вынуждены останавливаться на проезжей части. Это создаёт серьёзную угрозу жизни пассажиров и пешеходов», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Подчеркивается, что в случае выявления сотрудником полиции визуально или с помощью специальных технических средств нарушения требований знака 5.12 - «Место остановки автобуса» - в отношении нарушителей составляется протокол об административном правонарушении.

Кроме того, водители должны знать, что с целью обеспечения нормального движения автобусов на остановках и удобной посадки и высадки пассажиров запрещается остановка и стоянка других транспортных средств вблизи места установки указанного знака на расстоянии менее 15 метров в обе стороны.

В населённых пунктах водители обязаны уступать дорогу автобусам, начинающим движение от остановки, а водители автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу.