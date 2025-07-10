В Экономико-гуманитарном колледже произведены новые назначения

Согласно соответствующим приказам Государственного агентства по науке и высшему образованию, в Экономико-гуманитарном колледже при Бакинском государственном университете, расположенном в городе Хырдалан, был произведен ряд новых кадровых назначений.

Хиджран Эйюбова назначена директором колледжа, Гюльнар Керимова - заместителем директора по учебной работе, а Фируза Фарманлы - заместителем директора по воспитательной работе, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Хиджран Эйюбова завершила бакалавриат в Азербайджанском университете языков, а магистратуру - в Гянджинском государственном университете. Позднее она получила второе магистерское образование в Университете ADA. В 2006–2022 годах работала учителем в средней общеобразовательной школе села Косалар Газахского района, а с декабря 2022 года была директором средней общеобразовательной школы имени Г.Гаджимахмудова в городе Газах. В мае 2024 года была назначена директором Товузского государственного социально-экономического колледжа и занимала эту должность до последнего назначения.

Гюльнар Керимова завершила бакалавриат в Шекинском филиале Азербайджанского института учителей, а магистратуру - в Азербайджанском государственном педагогическом университете. В Шекинском филиале работала на различных должностях, включая тьютора, заместителя декана, преподавателя, начальника отдела кадров и общего отдела. Помимо педагогической и научной деятельности, является автором научных статей, опубликованных в международных журналах. Участвовала в ряде местных и международных тренингов, удостоена различных дипломов и сертификатов. Является наблюдателем Государственного экзаменационного центра, эксперт-тренером проекта «Инклюзивное образование», экспертом Агентства по обеспечению качества в образовании и международным сертифицированным специалистом в области «Управления человеческими ресурсами».

Фируза Фарманлы получила образование бакалавра и магистра в Азербайджанском государственном педагогическом университете. В 2009-2024 годах работала преподавателем в Экономико-гуманитарном колледже при Бакинском государственном университете. Она участвовала во многих программах повышения квалификации, организованных по темам инноваций в образовании и педагогического развития, и была удостоена различных дипломов и сертификатов. До нового назначения занимала должность заместителя директора по воспитательной работе в Колледже промышленности и технологий при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.