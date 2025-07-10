Азербайджанская гимнастка поразила жюри «Yetenek Sizsiniz» талантом, растрогав историей своей жизни - ВИДЕО

Азербайджанская гимнастка, артистка Бакинского государственного цирка Гюнай Нуриева приняла участие в отборочном туре проекта «Yetenek Sizsiniz» - турецкой версии международного шоу «Got Talent», выходящего на канале NOW.

Г.Нуриева не только поразила жюри своими гимнастическими способностями, но и растрогала историей своей жизни: до 9 лет она не могла ходить и говорить, из-за чего семью покинул отец. По словам гимнастки, поддержка матери вдохновила её заняться гимнастикой и справиться с проблемами со здоровьем.

Подчеркнем, что единогласным решением жюри гимнастка прошла в следующий тур шоу «Yetenek Sizsiniz».