Сотрудник МЧС Азербайджана избран генеральным секретарём Международной организации гражданской обороны - ФОТО - ВИДЕО

10 июля в Баку состоялась 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, а также руководители органов управления чрезвычайными ситуациями стран - членов Международной организации гражданской обороны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что после представления кандидатов на должность генерального секретаря Международной организации гражданской обороны было проведено голосование.

По результатам голосования начальник Управления международных связей МЧС АР полковник Эргюч Калантарлы был единогласно избран генеральным секретарём Международной организации гражданской обороны. Отметим, что в выборах на данную должность участвовали кандидаты из четырёх стран - Азербайджана, Сербии, Буркина-Фасо и Туниса.

После заслушивания отчёта о голосовании Эргюч Калантарлы выступил с речью, поблагодарив за оказанное доверие и отметив, что будет прилагать все усилия для достойного выполнения возложенных на него обязанностей.