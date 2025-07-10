«Когда приходили друзья мамы, они били меня…» История 5-летней Назлы, которую нашли спустя 8 месяцев

Председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» Кямаля Агазаде рассказала на своей странице в социальной сети историю пятилетней Назлы, которая пропала вместе с матерью восемь месяцев назад.

«8 месяцев назад мы были у этой девочки дома. Ее мать то не открывала дверь, то пряталась за домом. Из-за чьей-то халатности или, может, даже специально переданной информации женщина сбежала с ребёнком», - рассказывает К.Агазаде.

Председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» отмечает, что благодаря сотрудникам Исполнительной власти Хатаинского района города Баку женщину и ее малолетнюю дочь удалось найти.

«При содействии сотрудников 34-го отделения полиции мать была направлена на обследование в наркологический диспансер, а несовершеннолетняя была помещена в центр «Дети Азербайджана» - отмечает К.Агазаде, рассказывая, что самой большой мечтой 5-летней Назлы на данный момент является поесть мяса.

Также Кямаля Агазаде рассказала в Facebook, что помещенная в центр малолетняя девочка задала ей следующий вопрос: «А здесь дяди не бьют детей? Когда к маме приходили её друзья, они били меня вместе с мамой…»