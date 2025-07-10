Прокуратура проводит расследование по факту минного инцидента в Агдере - ОБНОВЛЕНО
Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA), МВД и Генеральная прокуратура АР распространили совместное сообщение в связи с минным инцидентом в Агдеринском районе.
Как говорится в сообщении, минный инцидент произошел 10 июля на территории села Хасангая.
В результате инцидента ранение в левую ногу Гулиев Гулу Туфан оглу, 1979 г.р.,который занимался выпасом скота на неразминированной территории села.
По факту ведется расследование в Тертерской районной прокуратуре.
09:25
В Агдеринском районе произошел взрыв мины.
По предварительным данным, переданным местным бюро АПА, инцидент случился на территории поселка Шыхарх. В результате взрыва мины пострадал местный житель - Гулу Туфан оглу Гулиев.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведётся расследование.