Прокуратура проводит расследование по факту минного инцидента в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA), МВД и Генеральная прокуратура АР распространили совместное сообщение в связи с минным инцидентом в Агдеринском районе.

Как говорится в сообщении, минный инцидент произошел 10 июля на территории села Хасангая.

В результате инцидента ранение в левую ногу Гулиев Гулу Туфан оглу, 1979 г.р.,который занимался выпасом скота на неразминированной территории села.

По факту ведется расследование в Тертерской районной прокуратуре.

09:25

В Агдеринском районе произошел взрыв мины.

По предварительным данным, переданным местным бюро АПА, инцидент случился на территории поселка Шыхарх. В результате взрыва мины пострадал местный житель - Гулу Туфан оглу Гулиев.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведётся расследование.