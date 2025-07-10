Кино на неделю: Новый «Супермен» с Дэвидом Коренсветом и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Супермен»

Жанр - фантастика, боевик (США)

Режиссер - Джеймс Ганн

В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Мария Габриела де Фария, Скайлер Гизондо, Эди Гатеги, Изабела Мерсед

Рейтинги: Rotten Tomatoes – 4,6/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом - воплощением добра и справедливости.

«Взвести курки»

Жанр - боевик, комедия (США)

Режиссер - Эдвард Дрейк

В главных ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Френсис Кронин, Келли Ландри, Роб Гоф, К.Дж. Перри

Рейтинги: IMDb – 5,2/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Сюжет: Рэю много лет вполне удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Но как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.