Кино на неделю: Новый «Супермен» с Дэвидом Коренсветом и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Супермен»
Жанр - фантастика, боевик (США)
Режиссер - Джеймс Ганн
В главных ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Мария Габриела де Фария, Скайлер Гизондо, Эди Гатеги, Изабела Мерсед
Рейтинги: Rotten Tomatoes – 4,6/5
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом - воплощением добра и справедливости.
«Взвести курки»
Жанр - боевик, комедия (США)
Режиссер - Эдвард Дрейк
В главных ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Френсис Кронин, Келли Ландри, Роб Гоф, К.Дж. Перри
Рейтинги: IMDb – 5,2/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Сюжет: Рэю много лет вполне удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Но как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.