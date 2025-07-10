Дорожная полиция предупреждает об опасности на дорогах в связи с дождём

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с дождливой погодой, наблюдающейся в столице и ряде регионов и создающей трудности для участников дорожного движения.

«В условиях дождя и мороси, учитывая скользкую поверхность дороги, ограниченную видимость и другие критические погодные условия, водителям рекомендуется максимально снижать скорость, соблюдать достаточную дистанцию и контролировать техническое состояние транспортных средств», - отмечается в обращении дорожной полиции.

Подчеркивается, что в таких погодных условиях пешеходам также следует быть внимательными и помнить, что безответственное поведение может привести к тяжелым последствиям.

«Главное управление Государственной дорожной полиции с учётом возросшего риска аварий в неблагоприятную погоду вновь просит всех участников движения строго соблюдать правила дорожного движения», - говорится в обращении.