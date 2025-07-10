Погода на пятницу: В Баку ожидается до 36°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 11 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако в ночь с 10 на 11 июля и утром возможен кратковременный небольшой дождь в некоторых районах полуострова.

Будет дуть северо-западный ветер, который днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит +20…25°C, днём - +31…36°C. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 65–70%, днём - 45–50%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…25°C, днём - +33…38°C; в горах ночью - +8…13°C, днём - +20…25°C.