В Азербайджане установлена новая процедура сертификации врачей и фармацевтов

Это нашло отражение во внесённых изменениях в закон «О охране здоровья населения», указ о введении которых подписал Президент Ильхам Алиев.

В Азербайджане сертификация лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, будет также проводиться с учётом оценки их непрерывного профессионального развития, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

В соответствии с действовавшим до настоящего времени законом, в целях обеспечения предоставления населению качественных медицинских услуг, а также проверки уровня профессиональной подготовки и пригодности к профессии лиц (сотрудников), занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью в Азербайджанской Республике, эти лица (сотрудники) подлежали периодической сертификации уполномоченным органом исполнительной власти один раз в пять лет.

В соответствии с новым законом, в целях сохранения, развития профессиональных знаний и навыков, а также проверки профессиональной пригодности лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью в Азербайджанской Республике, их сертификация будет проводиться посредством оценки их непрерывного профессионального развития (НПР) в соответствии со статьей упомянутого выше закона либо путём сдачи сертификационного экзамена.

Непрерывное профессиональное развитие будет осуществляться путём участия лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью, в научных и (или) учебных мероприятиях, аккредитованных органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, а также через сбор кредитных единиц посредством научной, педагогической и (или) самостоятельной деятельности по непрерывному профессиональному развитию.

Порядок аккредитации научных и учебных мероприятий по НПР, кредитный эквивалент деятельности по НПР, перечень документов, необходимых для подтверждения этих кредитов, а также требования к их расчёту будут определяться органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Лицам, которые в течение 5 лет наберут установленный органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, минимальный кредит по НПР либо сдадут сертификационный экзамен, будет выдано свидетельство о сертификации. Свидетельство действительно в течение 5 (пяти) лет. Лица, которые не наберут минимальное количество кредитов, должны будут сдать сертификационный экзамен для осуществления практической медицинской или фармацевтической деятельности.

За исключением пробного экзамена, сертификационный экзамен проводится бесплатно. Участие в пробном экзамене является добровольным, а его стоимость определяется органом (структурой), назначенным соответствующим органом исполнительной власти. При проведении сертификационного экзамена запрещается задавать вопросы, не относящиеся непосредственно к специальности экзаменуемого, а также оценивать кандидатов на основании их политических взглядов или религиозных убеждений.

Отметим, что сертификация не требуется для беременных женщин, а также для женщин, находящихся в социальном отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и для тех, кто после окончания такого отпуска работает по соответствующей должности (профессии) менее одного года (также для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребёнка).

Лицам с высшим или средним специальным образованием в области медицины или здравоохранения в соответствии с нормативно-правовыми актами не требуется сертификат в течение 5 лет с даты присвоения соответствующей профессиональной квалификации или научной степени.

В соответствии с указом, Министерство здравоохранения в течение шести месяцев должно утвердить порядок аккредитации научных и учебных мероприятий по непрерывному профессиональному развитию, кредитный эквивалент деятельности по НПР, перечень документов, необходимых для подтверждения этих кредитов, а также требования к их расчёту, и представить отчёт Президенту АР.