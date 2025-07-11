Новые нормы питания: Кто и как будет ими обеспечен?

Президент Азербайджана утвердил изменения в Закон «О прожиточном минимуме», согласно которым, помимо медицинских и образовательных учреждений, новые нормы питания будут утверждены и для лиц, находящихся в учреждениях социальной сферы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Ранее в законодательстве не предусматривалось утверждение норм питания для учреждений социальной сферы, что институционально не позволяло им полностью воспользоваться этой возможностью. Новые изменения устранили этот пробел. Кабинет министров в течение трёх месяцев определит нормы питания для лиц в медицинских, образовательных и социальных учреждениях и представит информацию Президенту АР».

«А будет ли увеличение размеров социальных пособий? – продолжает депутат. - Ожидается, что новый состав минимального потребительского набора, который в последний раз утверждался 11 лет назад, будет определён и утверждён в этом году. Это делается в соответствии с требованиями пункта 3.2 указанного закона».

По словам В.Байрамова, определение нового состава минимального потребительского набора позволит учесть расходы, возникшие с момента последнего утверждения: «Формирование нового состава потребительской корзины создаст возможности для последующего повышения прожиточного минимума, который сейчас составляет 285 манатов. В результате повышение критерия нуждаемости позволит увеличить размер социальных пособий. Чем выше этот критерий, тем больше средств из государственного бюджета выделяется на социальную помощь. Это особенно важно для усиления социальной защиты граждан, которые наиболее нуждаются в поддержке».