Возврат расходов получат также и видеоигры

В Азербайджане утверждены «Правила частичной компенсации понесённых расходов на производство фильмов».

Отметим, что новые правила направлены на стимулирование производства кинематографической и другой аудиовизуальной продукции в Азербайджане как местными, так и иностранными производителями, повышение инвестиционной привлекательности этой сферы и содействие устойчивому развитию киноиндустрии.

Одна из основных целей новых правил - регулирование механизма возврата части расходов (cash rebate), понесённых на производство фильмов в Азербайджане.

Генеральный директор Агентства кино АР Рашад Азизов на пресс-конференции по данной теме заявил, что система cash rebate затронет не только кинопродукцию, но и видеоигры.

Cash rebate будет распространяться на рекламную продукцию, сериалы, анимацию и телевизионные шоу.