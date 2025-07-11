Стали известны новые ведущие DREAM Fest 2025 - ФОТО

С 23 по 26 июля на побережье Каспийского моря во второй раз состоится масштабный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025 с участием знаменитых артистов из разных стран.

Напомним, что в программе мероприятия произошли изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. Лайнап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвёртый дни организаторы подготовили новые имена, часть из которых уже озвучили.

Изменения коснулись и ведущих фестиваля - DREAM Fest 2025 проведут народный артист Азербайджана Мурад Дадашов и телеведущая Усния Магеррамова.

Отметим, что ранее ведущими были заявлены Регина Тодоренко и Милош Бикович.



