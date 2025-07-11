Раскрыта причина смерти звезды сериала «Зачарованные» Джулиана Макмахона

Стала известна причина смерти 56-летнего австралийского актёра Джулиана Макмахона, известного по сериалам «Частная практика» и «Зачарованные».

Согласно отчету бюро медицинской экспертизы округа Пинеллас во Флориде, актёр скончался от метастазов в лёгких в результате метастатического рака головы и шеи, сообщает People.

Смерть была признана естественной, тело Дж.Макмахона было кремировано.

«Мы просим о поддержке в это время, чтобы семья могла оплакать утрату в частной обстановке, и желаем, чтобы те, кому Джулиан дарил радость, продолжали находить её в жизни. Мы благодарны за воспоминания» - отмечает в своем обращении вдова актера Келли Паньягуа.