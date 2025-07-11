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AZAL организовал для журналистов медиа-тур в города Адана и Мерсин

Феликс Вишневецкий12:15 - Сегодня
AZAL организовал для журналистов медиа-тур в города Адана и Мерсин

ОАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) организовало специальный медиа-тур для представителей местных СМИ по случаю 150-летия национальной прессы.

В рамках тура, направленного на популяризацию новых направлений, журналисты с 10 по 13 июля посетят турецкие города Адана и Мерсин.

В ходе поездки, в которой принимает участие и сотрудник 1news.az, журналисты ознакомятся с туристическими достопримечательностями Аданы и Мерсина, а также примут участие в тренинге, во время которого участникам расскажут о структуре AZAL, особенностях деятельности авиакомпании, а также о туристической журналистике. Кроме того, в рамках программы будут обсуждены современные подходы в сфере туристической журналистики, подготовка репортажей, эффективное использование информационных ресурсов при презентации направлений и другие практические вопросы.

Отметим, что с 15 июня 2025 года AZAL начал выполнять регулярные рейсы в Международный аэропорт Чукурова, расположенный недалеко от турецких городов Адана и Мерсин на юге Турции. Рейсы выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Открытие нового маршрута направлено на дальнейшее расширение авиационного сообщения между двумя братскими странами - Азербайджаном и Турцией. Одновременно эти рейсы вносят значительный вклад в развитие туристического потенциала, укрепление экономического сотрудничества и культурных обменов.

Новая линия также предоставляет пассажирам возможность более быстрого, безопасного и комфортного путешествия в такие крупные индустриальные и туристические центры Турции, как Адана и Мерсин, а также в другие города региона.

Отметим, что более подробно с туристическими достопримечательностями Аданы и Мерсина вы сможете ознакомиться в репортаже, который в скором времени будет опубликован на 1news.az.

Гафар Агаев

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