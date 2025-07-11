Погода на субботу: В Баку ожидается до 38° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 12 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков. Будет дуть северо-западный ветер, который днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днём 33-38° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днём 35-40%.

В районах Азербайджана в основном не ожидается осадков, однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью будет 20-25° тепла, днём 35-39° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 20-25° тепла.