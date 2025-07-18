Обнародован прогноз погоды на субботу

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 19 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днём сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днём — 35-39° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью ожидается на уровне 70-75%, днём — 45-50%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Однако днём в некоторых горных районах ожидаются кратковременные ливневые дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных горных районах будет туман. Ветер умеренный, восточный.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днём — 36-41° тепла. В горах ночью ожидается 11-16° тепла, днём — 27-32° тепла.