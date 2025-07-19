На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Анара Мамедханова - ФОТО - ВИДЕО

18 июля 2025 года на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия именной звезды выдающегося общественного деятеля, депутата, легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку» - Анара Мамедханова.

Открытие звезды было приурочено к юбилею А.Мамедханова, которому 20 июля могло бы исполнится 55 лет.

В этот день семья, близкие, друзья и коллеги Анара Мамедханова собрались, чтобы отдать дань уважения его светлой памяти, вкладу в развитие азербайджанской культуры, телевидения и общественной жизни.

Церемония прошла при участии мамы А.Мамедханова Саиды Ибрагимовой, его сына Ислама Мамедханова, супруги Ирады Мамедхановой, сестры Наиды Мамедхановой, дочери Марьям Мамедхановой с супругом и внучек Алиши и Лейли Гаджигасановых.

«Считаю, что эта звезда - символ его светлой души и той энергии, которую он создавал вокруг себя» - заявил на церемонии открытия звезды сын легендарного капитана Ислам Мамедханов.

Среди гостей также присутствовали заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде, народный артист Азербайджана Энвер Садыхов, народная писательница Азербайджана Эльмира Ахундова, участники легендарной команды КВН «Парни из Баку».

«Анар был звездой с самого детства - в школе, университете, в КВН, в парламенте. Ему подходило слово «Первый». Он был первым во всём», - заявила Эльмира Ахундова, отметив, что в Баку в будущем обязательно должен появится памятник Анару Мамедханову.

«Если бы Анар был здесь, он бы обожал Sea Breeze. Он ценил всё, что сделано с талантом и душой» - поделился участник команды «Парни из Баку», генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, подчеркнув, что Анар Мамедханов был прекрасным человеком.