Названы имена пострадавших при пожаре в жилом доме в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Названы имена пострадавших при пожаре в жилом доме в Сумгайыте.

Как сообщает Report, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Сумгайыте. В квартире, принадлежащей жителю города Кянану Эльшен оглу Адилову (2008 г.р.), сгорела часть помещения площадью 40 кв. м из общей площади 80 кв. м.

В результате пожара отравились дымом соседи, проживавшие в этом доме: Солмаз Фярзалы гызы Исмайлова (1960 г.р.), Йегяне Альмаммед гызы Заманова (1973 г.р.), Талех Мамед оглу Микаилов (1959 г.р.), Фидан Эдалят гызы Сулейманлы (2002 г.р.), Эмин Эльмир оглу Сулейманлы (2024 г.р.), Тюркан Эльшен гызы Сулейманлы (2009 г.р.), София Эльчин гызы Заманлы (2024 г.р.), Гюльнар Вагиф гызы Якубова (1983 г.р.), Заур Джаваншир оглу Хамидов (1994 г.р.), Мехеррем Мехарет оглу Мехерремли (1994 г.р.), Илахя Мирвезир гызы Велиева (1988 г.р.), Джабраил Намиг оглу Джабраилов (1994 г.р.).

Также отравились продуктами горения и были госпитализированы сотрудники полиции, помогавшие эвакуировать жильцов: Эйваз Элявсет оглу Несибли (1995 г.р.), Хешим Умуд оглу Маммудов (1999 г.р.), Валех Этибар оглу Асадов (1997 г.р.), Заур Мязахир оглу Яриев (1989 г.р.) и Риад Руслан оглу Ханджанов (1999 г.р.).

После оказания первичной медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.

2025/07/21 00:27

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном в 6-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщили в ведомстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны города Сумгайыт и Сумгайытского регионального центра МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в квартире на третьем этаже одиннадцатиэтажного жилого дома, было быстро ликвидировано, не допустив его распространения и перехода на другие квартиры.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 22 жителя дома, в том числе 7 детей.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двухкомнатной квартиры общей площадью 80 кв.м на площади 40 кв.м.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были спасены от огня.

20 июля, 23:52

В Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в 6-м микрорайоне.

На место происшествия были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Предпринимаются необходимые меры по тушению возгорания.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану территории, проводится эвакуация жильцов из здания. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара и выяснению причин его возникновения.