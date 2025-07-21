Пожар в многоэтажном доме в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном в 6-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщили в ведомстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны города Сумгайыт и Сумгайытского регионального центра МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в квартире на третьем этаже одиннадцатиэтажного жилого дома, было быстро ликвидировано, не допустив его распространения и перехода на другие квартиры.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 22 жителя дома, в том числе 7 детей.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двухкомнатной квартиры общей площадью 80 кв.м на площади 40 кв.м.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были спасены от огня.

20 июля, 23:52

В Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в 6-м микрорайоне.

На место происшествия были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Предпринимаются необходимые меры по тушению возгорания.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану территории, проводится эвакуация жильцов из здания. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара и выяснению причин его возникновения.