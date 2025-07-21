​​​​​​​Завершен этап собеседований по программе волонтеров Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025 – ФОТО

Завершился очередной этап программы волонтёров, организованной в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025 в Баку.

Отметим, что с самого начала программа вызвала огромный интерес, и этап собеседований уже подошёл к концу.

В этом году за первые 48 часов поступило более 31 000 заявок на участие в программе волонтёров. Из них около 16 000 кандидатов успешно завершили подачу анкеты и приняли участие в этапе собеседований. В течение восьми недель проводились интенсивные интервью: состоялись сотни встреч, и кандидаты были оценены по различным направлениям.

Результаты собеседований в ближайшие дни будут размещены в личных кабинетах участников. Чтобы узнать итоги отбора, кандидатам рекомендуется зайти в свои личные аккаунты.

Гран-при Азербайджана — это не просто гонка, но и важный социальный проект, который предоставляет тысячам молодых людей возможность стать частью международного события. Программа волонтёров, являясь неотъемлемой частью этого масштабного мероприятия, позволяет участникам получить новые навыки и способствует их профессиональному развитию.