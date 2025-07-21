Отменено выступление Jony на DREAM FEST 2025 - ФОТО

23 июля в городе-курорте Sea Breeze состоится долгожданное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025.

В день открытия фестиваля, а также на следующий день - 24 июля - анонсировалось выступление популярного певца Jony (Джахид Гусейнли - прим.ред.), однако артист не примет участия в DREAM FEST 2025.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Instagram Stories - отмечается, что причиной отмены фестивального выступления Jony стали проблемы со здоровьем.