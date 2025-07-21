В Бейлягане арестован таксист, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Управления полиции Бейляганского района подали сигнал «остановиться» водителю И.Сафарову за нарушение правил дорожного движения на территории района на автомобиле марки Kia.

В ходе разбирательства было установлено, что он управлял автомобилем под воздействием наркотических средств и алкоголя, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении И.Сафарова был составлен протокол, который направили в районный суд для рассмотрения.

Согласно решению суда, его лишили права управления транспортным средством на 2 года и назначили 7 суток административного ареста.