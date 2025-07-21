DREAM FEST 2025 покажут в прямом эфире - ВИДЕО

23 июля в городе-курорте Sea Breeze состоится долгожданное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025.

Организаторы мероприятия, сообщили в социальных сетях о том, что за фестивалем можно будет наблюдать онлайн, подключаясь к LIVE-трансляциям каждый вечер в 20:00 на официальной TikTok странице - @dreammusicfest.

С обновленной программой международного фестиваля, который продлится с 23 до 26 июля, можно ознакомиться здесь – напомним, что ведущими DREAM FEST 2025 выступят народный артист Азербайджана Мурад Дадашов и телеведущая Усния Магеррамова.