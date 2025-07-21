В Азербайджане создана комиссия по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры

Служба государственной безопасности и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики сделали совместное заявление.

В целях реализации обязанностей, вытекающих из законов АР, указов Президента АР и постановлений Кабинета министров АР, продолжаются комплексные меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов о системной, своевременной и непрерывной организации проверки соблюдения государственными органами общих и специальных правил по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, создана совместная комиссия, состоящая из соответствующих сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджанской Республики.

Подчеркивается, что с учетом угроз государственной и общественной безопасности, которые могут представлять выявленные Комиссией недостатки, будет проведена оценка мер, принимаемых субъектами критической информационной инфраструктуры по их устранению.

Комиссия также будет готовить периодические отчеты и информацию о результатах проделанной работы, и в случае выявления обстоятельств, которые могут привести к нарушению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, будет поднят вопрос о принятии неотложных мер.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики №1315 от 17 апреля 2021 года, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, в том числе борьбы с киберугрозами, осуществляет СГБ, а в отношении государственных органов, публично-правовых образований, созданных от имени государства, и юридических лиц, находящихся в государственной собственности, эти функции СГБ осуществляет совместно с ГСССИБ.