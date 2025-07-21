На мосту «Koroğlu» произошла авария - ФОТО

В Низаминском районе на проспекте Гейдара Алиева, на мосту «Koroğlu», произошло дорожно-транспортное происшествие.

В связи с аварией введены ограничения на движение транспортных средств в направлении аэропортовской трассы и проспекта Гара Гараева, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, ведутся работы по удалению автомобиля, участвовавшего в аварии.