Дорожная полиция призвала мотокурьеров к соблюдению правил - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции продолжает работы по повышению информированности мотокурьеров.

В целях профилактики водителям мопедов и мотоциклов, разъяснили их права и обязанности, а также вновь обратили их внимание на то, что дорожно-транспортные происшествия с участием двухколёсных транспортных средств в большинстве случаев приводят к тяжёлым последствиям, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной дорожной полиции.

Основная тема проведённых бесед заключалась в необходимости безусловного соблюдения правил.

Мотокурьерам подробно разъяснили, что запрещено движение по тротуарам, важно строго соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и требования средств регулирования, недопустимо нарушать требования, касающиеся перевозки пассажиров и грузов, а также подчеркнули важность использования мотошлемов и других защитных средств. Кроме того, мотокурьерам сообщили о недопустимости управления двухколёсными транспортными средствами без водительских прав и государственных номерных знаков, если их наличие предусмотрено.

«Главное управление Государственной дорожной полиции сообщает, что просветительские мероприятия среди мотокурьеров будут проводиться на постоянной основе, и призывает каждого участника дорожного движения к совместной ответственности ради безопасности на дороге», - отмечается в сообщении пресс-службы.