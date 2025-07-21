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Погода на вторник: В Баку ожидается до +39°

Феликс Вишневецкий13:05 - Сегодня
Погода на вторник: В Баку ожидается до +39°

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 22 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +22…+27°, днём +34…+39°. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днём 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые дожди и грозы. Ночью и утром местами в горах возможен туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +22…+27°, днём +36…+41°, в горах ночью +11…+16°, днём +28…+33°.

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