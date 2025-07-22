На международном форуме в Берлине презентован проект «MughaMutations» - ФОТО

С 18 по 20 июля в Берлине прошел форум X Forecast, известный как авторитетная международная платформа для представления современных художественных концепций и междисциплинарных экспериментов.

При поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра в Германии страну на форуме представил звуковой и перформанс-художник Ибрагим Бабаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Его проект «MughaMutations», объединяющий древнее наследие мугама с современным медиа и сценическим искусством, был отобран из тысяч заявок и вошёл в тройку финалистов под менторством британской вокалистки и перформанс-художницы Элайн Митченер.

В рамках форума 19 июля на сцене «Radialsystem» в Берлине состоялась презентация проекта «MughaMutations», которая вызвала большой интерес у зрителей - отметим, что визуальная концепция проекта принадлежит медиа-художнику Тимуру Амирханову, а куратором выступила Кёнюль Рафиева.