Погода на среду: В Баку ожидается до 37° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 23 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове не ожидается осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днём 33-37° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днём - 50-55 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые дожди и гроза. Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет наблюдаться туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днём 36-41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днём 28-33° тепла.