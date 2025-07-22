Первое фото со съёмок продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО

В конце июня Disney и 20th Century Studios подтвердили, что с оригинальным составом стартовали съёмки продолжения «Дьявол носит Prada» - культового фильма 2006 года.

В проект вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи – также к проекту присоединился Кеннет Брана, играющий роль мужа Миранды Пристли, главного редактора журнала Runway. К работе над сиквелом вернулись режиссёр Дэвид Франкель и сценаристка Алин Брош МакКенна и продюсер Карен Розенфельт.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но, по данным инсайдеров, во второй части героине Мерил Стрип предстоит выживать в условиях падения традиционной журнальной индустрии, сталкиваясь с героиней Эмили Блант, которая из бывшей ассистентки превратилась в топ-менеджера люксовой группы с рекламными бюджетами, необходимыми Пристли.

Роль Энн Хэтэуэй – напомним, что в фильме «Дьявол носит Prada» она играет молодую журналистку, которая устраивается ассистенткой главного редактора модного журнала Runway - в продолжении истории пока остаётся загадкой.

Э.Хэтэуэй показала в Instagram то, как выглядит ее героиня Энди Сакс в продолжении культового фильма, представив кадр со съемочной площадки проекта, набравший в короткий срок более полумиллиона лайков.

Отметим, что премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.