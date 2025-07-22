Юбилейные марки в честь 150-летия прессы погасили на медиафоруме в Шуше - ФОТО

С 18 по 21 июля 2025 года прошёл III Шушинский Глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

В рамках форума была проведена церемония гашения почтовых марок, выпущенных по инициативе ООО «Азерпочт» и Агентства развития медиа Азербайджанской Республики и посвящённых 150-летию национальной прессы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу «Азерпочт».

Марки были погашены во второй день форума заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикметом Гаджиевым и исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмедом Исмайловым.

Отметим, что на одной из упомянутых марок изображён портрет основателя национальной прессы Гасан бека Зардаби и текст газеты «Экинчи» - первой газеты, изданной на азербайджанском языке. На другой марке изображена типография газеты «Каспий», а также портрет главного редактора этого издания, видного публициста и общественного деятеля Алимардан бека Топчибашева.

Надпись «Milli Mətbuat - 150 (1875 – 2025)», размещённая на обеих марках, подчёркивает историческое значение юбилея. Дизайн марок принадлежит художнику Айдыну Аскерову – отметим, что марки были напечатаны почтой Бельгии.