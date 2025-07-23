Расширен перечень медицинских услуг на платформе «mygov»

В рамках расширения цифровых государственных услуг на платформу «mygov» были интегрированы новые виды медицинской информации.

Согласно сообщению Агентства по инновациям и цифровому развитию, отныне пользователи платформы «mygov» имеют возможность в электронном виде просматривать и загружать следующие медицинские сведения: электронные рецепты, результаты инструментальных диагностических обследований, информацию по медицинским направлениям.

Электронные рецепты стали доступны в результате сотрудничества ИРИА с Министерством здравоохранения Азербайджана. Граждане могут ознакомиться с выписанными им рецептами и при необходимости загрузить их как через веб-версию платформы «mygov», так и через мобильное приложение.

Через платформу «mygov» в электронном виде можно просматривать и загружать результаты таких обследований, как МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ и других, выданных государственными медицинскими учреждениями. Также доступны направления как в государственные, так и в частные клиники.

Доступ к медицинским данным осуществляется через раздел «Tibb məlumatlarım» на веб-портале и через категорию «Sağlamlıq» в мобильном приложении «mygov».

Стоит отметить, что данные нововведения, внедрённые в результате тесного взаимодействия и координации с государственными органами, обеспечивают гражданам более удобный, централизованный и гибкий доступ к необходимой информации.

Джамиля Суджадинова