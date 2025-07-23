В Клиническом медицинском центре успешно проведена ещё одна сложная хирургическая операция - ФОТО

14 июля в тяжёлом состоянии в Клинический медицинский центр был доставлен 53-летний мужчина с жалобами на тошноту и рвоту с кровью.

Пациенту были проведены необходимые обследования, по результатам которых была установлена необходимость срочного хирургического вмешательства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

В ходе обследования у пациента была выявлена кровоточащая опухоль с инвазией в двенадцатиперстную кишку, опухоль размером примерно 5х4 см в пятом сегменте печени, а также образование в печёночном изгибе ободочной кишки с инвазией в пятый сегмент печени. Кроме того, было обнаружено дополнительное образование на расстоянии 60 см от связки Трейца.

С целью циторедукции пациенту была проведена серия комбинированных операций: процедура Уиппла (панкреатодуоденальная резекция), сегментэктомия (удаление одного сегмента печени), правая гемиколэктомия (удаление части толстого кишечника), сегментарная резекция тонкой кишки (удаление части тонкой кишки) и холецистэктомия (удаление желчного пузыря).

Операция, проведённая с участием заведующего отделением общей хирургии Клинического медицинского центра, врача-хирурга Назима Гасанова, хирурга Лейлы Аллахвердиевой и врача-резидента Аганура Джавадова, завершилась успешно.

В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, после обследований он будет выписан домой для амбулаторного лечения.