«Киновечера на бульваре» - новый проект для жителей Баку и туристов - ФОТО

На прошлой неделе при поддержке Министерства культуры АР и Агентства кино (ARKA), а также при совместной организации киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы и Управления Приморского бульвара, началась реализация нового проекта под названием «Киновечера на бульваре».

Напомним, что в рамках проекта 19 июля состоялся первый показ, на котором был продемонстрирован фильм «Встреча», снятый киностудией «Азербайджанфильм» - в просмотре фильма приняли участие сотни зрителей, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Отметим, что основная цель проекта - просвещение молодёжи в духе патриотизма и национальных ценностей, а также популяризация азербайджанского кино не только среди жителей Баку, но и среди туристов, посещающих столицу.

В рамках проекта также была организована выставка костюмов известных азербайджанских киногероев и реквизита киностудии «Азербайджанфильм», а также съёмочной и технической аппаратуры.

Следующий показ в рамках проекта «Киновечера на бульваре» будет посвящён 127-летию азербайджанского кино – в связи с этим 1 и 2 августа на бульваре будут показаны ещё два фильма.