Изменения в законе помогут оформить незарегистрированные дома - ПОДРОБНОСТИ

Президент Азербайджана утвердил изменения в Закон «О государственном реестре недвижимого имущества».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «В соответствии с внесёнными изменениями, если категория земельного участка, указанная в документах, представленных для государственной регистрации прав, не совпадает с данными, хранящимися в государственном земельном кадастре, должностные лица регистрационного органа в течение 15 рабочих дней проведут проверку, анализируя документы по землеустройству».

В.Байрамов отмечает, что на основании результатов проверки, в случае подтверждения достоверности сведений, указанных в представленных документах, права на имущество будут зарегистрированы в государственном реестре, а в государственном земельном кадастре будут внесены соответствующие изменения.

«То есть, если при обращении гражданина для регистрации его недвижимого имущества в базе данных государственного органа, ответственного за регистрацию, окажутся другие сведения, в течение 15 рабочих дней проводится уточнение информации. Например, если в документе гражданина указано, что назначение земельного участка позволяет получение разрешения на строительство, но в базе данных государственного органа эта территория значится как пригодная для сельскохозяйственного использования, то для уточнения данных будут направлены запросы в профильные ведомства», - рассказывает депутат, отмечая, что, если в ходе запроса будет подтверждена достоверность документа гражданина, данное недвижимое имущество будет зарегистрировано.

«В целом новые изменения будут способствовать уточнению данных в процессе оформления документов на незарегистрированные дома. Это также важно с точки зрения признания и защиты права собственности», - подытоживает Вугар Байрамов.