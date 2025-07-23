Сегодня в Sea Breeze стартует DREAM FEST 2025: Для гостей запущены бесплатные автобусы

23 июля в Sea Breeze Resort состоится долгожданное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который продлится четыре дня и завершится 26 июля.

Организаторы мероприятия сообщили на официальных страницах фестиваля в социальных сетях о том, что для удобства гостей DREAM FEST на все 4 дня фестиваля организован трансфер до Sea Breeze Resort и обратно.

График курсирования рейсовых автобусов следующий:

- 16:00-20:00 - м/с Koroğlu (парковочная площадка позади выхода «пирамиды») - Sea Breeze Resort

- 22:30-01:30 - Sea Breeze Resort - м/с Koroğlu (Парк «Alov» (северный выход м/с Koroğlu)

Подчеркнем, что трансфер бесплатный для всех обладателей билетов на фестиваль.

Обращаясь к тем, кто собирается приехать на фестиваль на своём личном авто, организаторы DREAM FEST отмечают, что количество парковочных мест на территории фестиваля ограничено, а также не подлежат резервации.

«Убедительно просим пользоваться бесплатными рейсовыми автобусами, которые будут курсировать от станции метро “Koroğlu” до Sea Breeze Resort», - отмечается в соцсетях.

Отметим, что парковка будет доступна только для владельцев билетов VIP, PLATINUM и GOLD.