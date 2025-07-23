Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 41° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днём 34-38° тепла. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днём 45-55%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые дожди и гроза, ночью и утром местами возможен туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днём 36-41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днём 25-30° тепла.