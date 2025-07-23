Азербайджан экстрадировал в Казахстан обвиняемого в убийстве и разбое

Сотрудничество Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в области борьбы с преступностью успешно продолжается.

Ходатайство Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданина Казахстана Суюнова Дарина Алисламовича (1999 г.р.) для привлечения к уголовной ответственности было удовлетворено Генпрокуратурой Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры АР.

Объявленный в международный розыск за совершение в Казахстане преступлений, включая разбой, похищение человека, умышленное убийство и кражу, в составе группы лиц по предварительному сговору Д.А.Суюнов был задержан в Азербайджане в январе текущего года, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года было принято решение об экстрадиции обвиняемого, и он был передан уполномоченному органу Казахстана под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.