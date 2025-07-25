Экс-солист Bad Boys Blue: «Рад вернуться в Баку спустя 20 лет»

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

В третий фестивальный день, посвященный хитам 80ых-90ых годов по бирюзовой ковровой дорожке прошелся экс-солист немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue Кевин Маккой.

«Рад вернуться в Баку спустя 20 лет – в свой первый визит в столицу Азербайджана я прилетел в составе группы, а сейчас выступаю сольно. Счастлив вновь быть в Баку» - заявил К.Маккой, отметив, что в восторге от азербайджанской кухни.