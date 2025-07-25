 Kosheen: «Обожаю шах-плов» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Kosheen: «Обожаю шах-плов»

Феликс Вишневецкий20:44 - Сегодня
Kosheen: «Обожаю шах-плов»

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

В третий фестивальный день, посвященный хитам 80ых-90ых годов по бирюзовой ковровой дорожке прошлась солистка британской музыкальной группы Kosheen Шан Эванс.

«Я ощутила азербайджанское гостеприимство в момент спуска по трапу самолета в Баку. В азербайджанской столице замечательные добрые люди» - отметила Ш.Эванс, подчеркнув, что обожает шах-плов и умеет его готовить.

Поделиться:
595

Актуально

Общество

Пострадавшие в результате нападений ВС Армении дали показания в суде - ФОТО

Политика

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и ...

Lifestyle

Sandra, Aqua, No Mercy и не только: На DREAM FEST 2025 стартовал Super Star Day – ПРЯМОЙ ЭФИР

Мнение

​​​​​​​В Москве истерика – Кремль вне игры: Захарова углядела в приезде ...

Lifestyle

​​​​​​​In-Grid спела на DREAM FEST 2025 азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin» - ВИДЕО

Kosheen: «Обожаю шах-плов»

Экс-солист Bad Boys Blue: «Рад вернуться в Баку спустя 20 лет»

Sandra, Aqua, No Mercy и не только: На DREAM FEST 2025 стартовал Super Star Day – ПРЯМОЙ ЭФИР

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Фаик Агаев показал закулисье фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган

Брюс Уиллис больше не может говорить, читать и ходить из-за прогрессирующей деменции

Малума показал в Instagram 64 млн аудитории танцующий под его хит Баку - ВИДЕО

Последние новости

США рассматривают возможность введения вторичных санкций против России

Сегодня, 23:00

Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд на Араика Арутюняна

Сегодня, 22:40

В Сумгайыте в результате ДТП пострадали три человека

Сегодня, 22:20

​​​​​​​In-Grid спела на DREAM FEST 2025 азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin» - ВИДЕО

Сегодня, 22:02

Милли Меджлис распространил заявление в связи с новым проектом резолюции, выдвинутым в Национальной ассамблее Франции Группой поддержки народа Корсики

Сегодня, 21:40

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Пострадавшие в результате нападений ВС Армении дали показания в суде - ФОТО

Сегодня, 21:00

Kosheen: «Обожаю шах-плов»

Сегодня, 20:44

В Госдуме потребовали запретить женщинам носить стринги

Сегодня, 20:40

Экс-солист Bad Boys Blue: «Рад вернуться в Баку спустя 20 лет»

Сегодня, 20:25

Sandra, Aqua, No Mercy и не только: На DREAM FEST 2025 стартовал Super Star Day – ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 20:12

​​​​​​​В Москве истерика – Кремль вне игры: Захарова углядела в приезде Гордона в Карабах «руку Запада»

Сегодня, 19:50

Трамп заявил, что слова Макрона про Палестину «не имеют значения». Видео

Сегодня, 19:30

Бакинский суд освободил бывшего замминистра юстиции Украины

Сегодня, 19:15

В связи с аномальной жарой в Азербайджанской армии проводится ряд мероприятий

Сегодня, 19:00

​​​​​​​Тунзаля Агаева, Алессандро Сафина, Нигяр Джамал и другие звезды на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 – ФОТО

Сегодня, 18:48

Представители бизнесмена Халилова опровергли сообщения об обысках в его московском офисе

Сегодня, 18:28

Летняя школа «YAŞAT» стартовала в Лондоне при поддержке компании Bakcell

Сегодня, 18:10

В Баку изъята крупная партия марихуаны

Сегодня, 17:45

Призыв о помощи: Отчаявшаяся мать двоих малолетних детей молит о помощи

Сегодня, 17:38
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45