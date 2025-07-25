Kosheen: «Обожаю шах-плов»

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

В третий фестивальный день, посвященный хитам 80ых-90ых годов по бирюзовой ковровой дорожке прошлась солистка британской музыкальной группы Kosheen Шан Эванс.

«Я ощутила азербайджанское гостеприимство в момент спуска по трапу самолета в Баку. В азербайджанской столице замечательные добрые люди» - отметила Ш.Эванс, подчеркнув, что обожает шах-плов и умеет его готовить.