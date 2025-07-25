​​​​​​​In-Grid спела на DREAM FEST 2025 азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin» - ВИДЕО

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

Итальянская певица In-Grid (Ингрид Альберини) устроила настоящий сюрприз для своих азербайджанских поклонников на DREAM FEST 2025. На сцене фестиваля она неожиданно исполнила азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin», тем самым добавив в своё выступление в Баку тёплую ноту уважения к культуре страны.

«Это подарок для всех вас», - сказала In-Grid со сцены, вызвав восторг и аплодисменты зрителей, многие из которых подпевали ей в зале.

Отметим, что в свой концертный блок итальянская звезда также включила дуэт с азербайджанским певцом Вагифом Нагиевым «Ümid yağışı».