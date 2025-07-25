Фаик Агаев показал закулисье фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

В день торжественного открытия фестиваля одним из его звездных участников был народный артист Азербайджана Фаик Агаев, выступивший на фестивальной сцене с блоком из трех песен, премьера одной из которых состоялась именно в рамках DREAM FEST 2025.

Певец представил на своей странице в социальной сети Instagram видео, снятое за кулисами фестиваля – на кадрах заснята его встреча с народным артистом Эмином Агаларовым, являющимся организатором DREAM FEST 2025, и американской поп/R&B-певицей, экс-вокалисткой группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

На видео Э.Агаларов называет Ф.Агаева «самым большим артистом в стране», а Н.Шерзингер восхищается его фестивальным образом – в свою очередь певец, обращаясь к американской звезде, отмечает, что заворожен ею.

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