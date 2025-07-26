Певица Sandra и другие популярные артисты 80-х и 90-х удостоились звезд на Аллее Славы в Баку - ФОТО

В рамках международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025 на Sea Breeze Walk of Fame зажглось семь новых звезд.

Sea Breeze Walk of Fame - первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире.

Уличная аллея представляет звезды с именными автографами – напомним, что первым артистом, который открыл свою звезду, стал легендарный Энгельберт Хампердинк, произошло это летом 2023 года, а в текущем году в рамках международного музыкального фестиваля DREAM Fest на Аллее Славы зажглось немало новых звезд, о которых более подробно читайте далее.

Sandra - немецкая поп-дива, чей магнетический голос звучал и продолжает звучать в хите Maria Magdalena, сделавшем её иконой эпохи. Её музыка навсегда осталась в сердцах поклонников 80-х.

In-Grid - итальянская певица, прославившаяся хитом Tu es foutu, ставшим европейским суперхитом начала 2000-х. На DREAM Fest она порадовала поклонников сюрпризом, исполнив азербайджанскую народную песню Sarı gəlin.

Kosheen - британская группа, ставшая культовой благодаря трекам Hide U и Catch, в которых сочетаются драм-н-бейс и электронная меланхолия. Их музыка - символ начала нулевых для многих меломанов.

Haddaway - король евродэнса 90-х, чья песня What Is Love стала мировым гимном эпохи дискотек и до сих пор звучит на танцполах по всему миру.

Secret Service - легендарная шведская поп-группа, покорившая сердца миллионами хитом Flash in the Night. Их мелодии и имидж - яркое воплощение эры 80-х.

Kevin McCoy (экс-Bad Boys Blue) - солист культовой группы Bad Boys Blue, чьи романтичные хиты вроде You’re a Woman стали классикой международной поп-сцены.

Ottawan - французский диско-дуэт, подаривший миру танцевальные хиты D.I.S.C.O. и Hands Up. Их весёлый стиль и ритмы стали неотъемлемой частью поп-культуры 80-х.

Фото предоставлены пресс-службой DREAM FEST 2025