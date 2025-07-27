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Alizade, Sevanna, Jah Khalib и другие звезды на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:40 - Сегодня
Alizade, Sevanna, Jah Khalib и другие звезды на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 – ВИДЕО

Alizade, Sevanna, Jah Khalib и другие звезды на бирюзовой ковровой дорожке DREAM FEST 2025 – ВИДЕО

На побережье Sea Breeze Resort в Баку завершился международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025.

Как и все подобные события, завершающий четвертый фестивальный день открылся проходом звёзд по ковровой дорожке – напомним, что в этом году она бирюзовая, олицетворяющая волны Каспия, и на её фоне образы гостей смотрятся особенно эффектно.

В последний день DREAM FEST 2025 по дорожке прошлись хип-хоп исполнительница Alizade (Ася Ализаде), певица Sevanna, популярный казахстанский артист азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) и т.д.


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